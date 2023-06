Wafaa Guessous nommée nouvelle présidente de l’Association Injaz Al Maghreb

Le Conseil d’Administration de Injaz Al Maghreb s’est réuni ce jeudi 15 juin 2023 sous la présidence de Laila Mamou afin de passer en revue les activités opérationnelles de l’Association à fin mai et statuer sur le résultat financier de l’Association au 31 décembre 2022.

À la fin de la réunion, Mamou a demandé au Conseil d’être déchargée de son mandat d’Administrateur et de Présidente de Injaz après 7 ans de mandat. Le conseil a pris acte de la démission de Mamou de ses fonctions d’Administrateur et de Présidente de l’Association. Les Administrateurs ont vivement félicité Mamou pour son engagement auprès des jeunes et la qualité de ses réalisations durant ces années.

Pour lui succéder, le Conseil a proposé de coopter Wafaa Guessous en qualité d’Administrateur et de Présidente de l’Association. L’ensemble des Administrateurs ont adressé leurs encouragements à la nouvelle Présidente pour mener à bien la mission de l’Association auprès des jeunes.