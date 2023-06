Marrakech: descente de gendarmerie dans une maison close

Les services de la gendarmerie royale ont effectué une descente mercredi dans une villa transformée en maison close, dans la commune Sidi Brahim, à Marrakech.

Selon une source sûre de Le Site info, les autorités ont reçu plusieurs plaintes des riverains, précisant que trois personnes originaires des pays du Golfe et deux Marocaines ont été interpellées.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire. Ils sont accusés de prostitution, de débauche, d’ivresse publique et d’aménagement d’une maison close.

H.M.