Baisse des prix de la tomate avant l’Aïd Al-Adha

Les prix de la tomate ont connu une revue à la baisse dans tous les points de vente du Royaume, à quelques encablures de la célébration de l’Aïd Al-Adha. Ainsi, le prix d’un kilogramme de tomates est actuellement de 6 dirhams. Cette baisse a entièrement satisfait de nombreux citoyens qui, via les réseaux sociaux, ont exprimé leur contentement.

Un professionnel du secteur a confirmé cette revue à la baisse importante des prix de la tomate, alors que cette dernière coûtait récemment 10 DH le kilogramme dans certaines régions: Il a également attribué cela « aux mesures prises par le gouvernement », selon ses dires.

Et dans une déclaration à Le Site info, le même professionnel a souligné que la tomate se trouve à profusion dans les marches et souks du Maroc. Et qu’aucune pénurie de ce fruit,-si prisé dans la gastronomie marocaine-, n’est nullement à craindre, a-t-il rassuré.

L.A.