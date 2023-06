WAC-Al Ahly: l’Egyptienne Ayten Amer suscite la colère des Marocains (PHOTO)

Les réseaux sociaux ont mené une large campagne d’indignation et de colère justifiées à l’encontre de l’actrice et mannequin égyptienne, Ayten Amer.

Ceci, après les provocations et la dérision idiote que celle-ci a cru « bon » publier après le match retour de la finale de la Ligue des champions de la CAF, après le sacre d’Al Ahly au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, au détriment du Wydad.

Rencontre qui s’est terminée sur le score de 1-1, dimanche 11 juin, sachant que le résultat du match aller au Caire a été de 2-1, en faveur des Egyptiens, dimanche 4 juin, sur leur terrain. La liesse et la célébration exagérées, ainsi que le commentaire enfantin d’Ayten Amer ont naturellement suscité la colère des Ultras du club phare du Wydad de Casablanca, en particulier, et de tous les Marocains, en général, sur de très nombreuses pages du Web.

L’actrice et mannequin a donc semblé oublier que le ballon rond est un jeu, populaire certes, mais demeurant néanmoins un sport où il y a un vainqueur et un vaincu. Et que le plus important est le fair play, surtout entre deux grandes équipes continentales de pays frères et amis que sont le Royaume millénaire du Maroc et le pays séculaire des pharaons, quel que soit le résultat d’un match. Même s’il s’agit de la finale de la Ligue des champions de la CAF, remportée brillamment par le même WAC marocain contre le même Al Ahly égyptien, lors de la précédente édition de la grand-messe footballistique africaine!

Quant à cette Ayten Amer, via son compte officiel sur le réseau social Instagram, elle a écrit en dialecte égyptien ce commentaire qui se veut ironique, mais vraiment puéril et d’un enfantillage manifeste: « Les personnes qui sont entrées pour nous insulter, insultez-nous dans une langue que nous comprenons! Nous n’avons pas le temps de faire une traduction! ».

Il est vraiment dommage que cette actrice et mannequin ne comprenne pas notre belle darija marocaine, alors que les Marocains comprennent et parlent tous les dialectes des pays de Moyen-Orient et du Golfe, dont de nombreux vocables sont issus de l’arabe littéraire classique pur! Sinon, elle aurait compris que le public marocain n’a point insulté les joueurs égyptiens, dont le comportement sur le terrain était inadmissible avec, un exemple entre mille, le fait qu’El Shahat ait violemment tiré le maillot jaune de l’arbitre malien, geste qui aurait dû lui valoir un carton rouge.

Et si insultes, il y avait, c’était au Caire, le 4 juin, où le public d’Al Ahly a abreuvé les Wydadis d’injures diverses et a perpétré des jets de bouteilles sur les footballeurs marocains, à la fin de la rencontre.

Larbi Alaoui