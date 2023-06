Casablanca: la mère d’un garçon de cinq ans lance un cri du cœur (VIDEO)

Une dame, résidant à Dar Bouazza, aux environs de Casablanca, a porté de graves accusations à l’encontre d’un jeune dans la vingtaine qui a violé son enfant âgé de 5 ans à peine.

Dans une déclaration à Le Site info, cette maman a affirmé que le mis en cause a abusé sexuellement de son fils, après l’avoir complément déshabillé. Et elle appelle à ce que ce monstre de pédophile reçoive une sanction des plus sévères pour cet acte barbare qu’il a osé perpétrer.

Et de poursuivre qu’elle a eu recours, de bien entendu, à la justice, mais que la famille du violeur a mis celui-ci dans une chaise roulante afin de lui épargner des poursuites judiciaires et, ainsi, de le mettre à l’abri d’une lourde peine d’emprisonnement méritée dans de tels cas de figure.

Aussi, la mère de cet enfant de 5 ans, lâchement et sauvagement abusé sexuellement, demande-t-elle que le dossier de son cher fils soit sérieusement pris au sérieux par qui de droit en sanctionnant sévèrement le pédophile, toujours en liberté et menaçant sa sécurité et celle des membres de sa famille.

L.A.