Bac à Marrakech: les résultats d’une épreuve ont fuité, le responsable risque gros

Les réseaux sociaux ont publié la liste d’une commission de correction concernant les résultats de l’épreuve de physique-chimie de la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat 2023.

Et l’académie régionale d’enseignement et de formation (AREF) de la Région de Marrakech-Safi n’a pas tardé à réagir à cette flagrante anomalie, en affirmant avoir constitué une commission régionale spécialisée, dont les membres font partie de l’instance de coordination de l’inspection qui a pour mission de s’informer et d’enquêter sur cette affaire de fuite de résultats, publiée sur certaines pages de la Toile.

Et déjà les investigations menées ont permis de connaître l’identité du responsable de la commission de correction de l’épreuve de physique-chimie d’où cette fuite a été perpétrée, a précisé l’AREF de la Région de Marrakech-Safi. Cette dernière a aussi souligné avoir pris toutes les mesures administratives nécessaires, surtout celles concernant la divulgation du secret professionnel, conformément aux dispositions s’appliquant dans un cas pareil.

Aussi a-t-on décidé d’avoir recours à l’article 73, stipulé par le Dahir n°1-58-008, datant du 4 Chaâbane 1377 de l’Hégire, correspondant au 24 février 1958, du statut général de la Fonction publique. Ceci, en confiant le dossier de l’enseignant responsable de la commission de correction au Conseil disciplinaire qui a la charge d’étudier de tels cas et de prendre les mesures nécessaires à ce sujet.

De même que l’AREF précitée a tenu à assurer qu’elle prendra toutes les décisions adéquates dans l’objectif de garantir toutes les opérations ayant trait au déroulement normal des épreuves du baccalauréat et, également, de préserver l’égalité des chances de toutes les candidates et de tous les candidats.

Larbi Alaoui