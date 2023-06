Casablanca: les prix des œufs ont enfin baissé

Les prix des œufs ont connu une légère baisse, ces derniers jours, dans les points de vente de Casablanca. Ainsi, un œuf coûte actuellement 1,20 DH, alors qu’il en coûtait assez récemment, entre 1,30 et 1,50, voire plus parfois.

Par conséquent, les citoyens n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction de cette baisse, concernant aussi bien les œufs de ferme (bid beldi) que ceux de poules élevées au sol (bid roumi), surtout via les réseaux sociaux.

A ce propos, un professionnel du secteur avicole a déclaré à Le Site info que les frais de la production ont contribué à celle des œufs car les aviculteurs sont devenus incapables d’assumer cette situation. De plus, a-t-il souligné, les frais inhérents à la production d’un seul œuf de ferme sont d’1,9 DH.

Notre interlocuteur a donc appelé au renforcement et à l’amélioration des canaux du marché, avec la contribution des commerçants et des distributeurs d’œufs considérés comme un maillon essentiel du secteur. De surcroît, selon lui, grâce à l’intervention et au soutien du ministère de tutelle, dans le cadre d’une stratégie de « la génération verte » et ce, dans l’objectif de la garantie de la pérennité du secteur avicole.

Larbi Alaoui