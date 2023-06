Textile: quid du recyclage, véritable maillon de la chaine (VIDEO)

Recycler pour assurer la circularité dans le textile, c’est un bon départ pour l’industrie. Toutefois, plusieurs défis sont à surmonter dans ce sens, notamment en impliquant toute la chaîne de valeur du secteur, en termes de traçabilité, de technologie, ou encore d’investissement.

Après avoir traité des défis entravant la transition du textile vers la circularité, notamment sa mise à niveau à travers un changement de mindset, une transformation complète de la chaîne de production ou encore l’engagement de financements importants, le deuxième panel de la table ronde a traité de la thématique «Circularité, de l’ambition à l’action». Animé par Karla Magruder, fondatrice de l’ONG Accelerating Circularity, ce panel a connu la participation de Matthijs Crietee, secrétaire général de l’International Apparel Federation (IAF), Abdelkader Amoche, directeur commercial de Haelixa AG, et Sohaib Affach, responsable de la plateforme de recyclage de Hallotex à Tanger.

Il est certain que l’un des défis de la circularité réside dans la réduction des coupes textiles, mais aussi dans leur recyclage. En effet, même ce processus se doit d’être respectueux de l’environnement. Le responsable de la plateforme de recyclage de Hallotex à Tanger explique le processus de l’entreprise qu’il représente : «au niveau de notre unité, tout le processus est mécanique et le recours aux produits chimiques est interdit. La fibre que nous produisons est beaucoup plus compétitive que celle usuelle».

Le recyclage ne concerne pas que la production du textile, il concerne aussi la nouvelle vie que peut avoir un vêtement déjà utilisé par le consommateur. D’ailleurs, il y a plusieurs marques internationales de vêtements qui tentent de mettre en place une vraie stratégie de recyclage de leurs produits en fin de vie. Pour y parvenir, le système de traçabilité joue un rôle important.