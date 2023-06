Aïd Al-Adha: les « chennaqa » sont-ils à l’origine de la flambée des prix ?

Les intermédiaires et autres spéculateurs (chennaqa) seraient à l’origine de la prochaine et attendue flambée des prix des ovins et caprins, destinés au sacrifice de l’Aïd Al-Adha.

Ainsi, des rumeurs font état d’une revue à la hausse de 700 à 800 DH. Ce qui a incité le président de la Fédération marocaine des acteurs de la filière élevage (FMAFE) à mettre les choses au clair, à ce sujet préoccupant les citoyens.

Et dans une déclaration à Le Site info, Mohamed Jebli a tenu à affirmer que cette hausse des prix n’est point à l’ordre du jour car, pour l’heure, les ventes du bétail sont encore loin d’être effectives dans les souks marocains. Cependant, notre interlocuteur a concédé que les prix des ovins et des caprins connaîtront, certes, une augmentation par rapport à ceux de l’année précédente. Laquelle augmentation, selon ses prévisions, serait de 5 DH/ kg, ce qui signifie que le kilogramme coûterait 65 DH cette année.

Mohamed Jebli a également expliqué que cette revue à la hausse prévue est due à plusieurs facteurs. Parmi ces derniers, les années de sécheresse qui ont occasionné la cherté des prix du fourrage, la pénurie de l’alimentation animale, ainsi que la faillite de plusieurs investisseurs du secteur, a encore souligné le président de la FMAFE.

Larbi Alaoui