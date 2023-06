Kénitra: le Conseil de la ville adopte les suggestions des cafetiers

Le Conseil communal de Kénitra, la capitale du Gharb, a adopté à l’unanimité les suggestions et propositions des propriétaires de cafés et restaurants de la ville, mardi 6 juin. Et ce, lors de la session extraordinaire du mois de mai dudit Conseil.

A ce sujet, le président de l’Association nationale des propriétaires de cafés, de restaurants et d’unités touristiques a affirmé que les membres de cette dernière s’étaient longuement réunis avec le président du Conseil communal de Kénitra et avec les chefs des services, lundi 5 juin, en vue de la présentation de leurs suggestions et propositions.

De même que dans une déclaration à Le Site info, Noureddine El Harrak a ajouté qu’après de longs débats animés et de discussions concernant les propositions des cafetiers et restaurateurs, l’on a fini par l’adoption de celles-ci, avec une légère augmentation de la taxe, concernant l’occupation de l’espace public.

A noter que l’exploitation du domaine communal a été adoptée en contrepartie de 20 DH, s’agissant des tables et des chaises, et de 20 DH aussi concernant le trottoir mitoyen, ce qui signifie une augmentation de 5 DH.

Larbi Alaoui