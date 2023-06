Fès: les taxis changent de tarifs

Le wali de la Région de Fès-Meknès a décidé, au début de la semaine en cours, l’adoption de l’arrêté 25, datant du lundi 5 juin 2023, en ce qui concerne la fixation des tarifs des services de la catégorie 2 des taxis, au niveau de la province de la capitale spirituelle du Royaume.

Le premier alinéa dudit arrêté stipule que la tarification des taxis de catégorie 2 est de 1,50 DH, au moment de la prise en charge, et de 0,20 DH à chaque kilomètre parcouru. De même que le prix minimum de la course est de 6 DH, avec 0,20 DH de plus pour chaque arrêt.

Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur à partir de la date du lundi 5 juin où il a été promulgué, a précisé le deuxième alinéa. Quant au troisième, il annule l’arrêté n°1 du 1er février 1992, concernant la fixation des tarifs des taxis de catégorie 2 au niveau de la ville de Fès.

De surcroît, il est demandé aux autorités concernées, chacune selon son domaine d’action, de mettre en œuvre cet arrêté, préconise le quatrième alinéa.

L.A.