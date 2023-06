Colère à Marrakech: un nouveau lycée transformé en dépotoir

Le retard pris par l’ouverture aux élèves des portes d’un lycée qualifiant nouvellement construit, dans l’un des douars relevant de la province de Marrakech, et la transformation de l’établissement scolaire en véritable dépotoir ont suscité l’indignation et la colère de nombreux acteurs associatifs et de militants œuvrant dans la défense des droits humains.

Ainsi, la section locale de l’Association marocaine des droits de l’Homme, à Marrakech, a qualifié cet état de « scandale pour lequel la reddition des comptes est urgente et nécessaire », insistant sur le fait que le lycée appartient au domaine public, bâti avec des deniers publics et dont dépend le sort des élèves issus de l’une des zones les plus démunies de Marrakech ».

Une photo montrant l’état actuel de l’établissement scolaire, appelé lycée Toubkal et sis au douar Iziki, a aussi été publiée par la section locale de l’AMDH, sachant que le lycée qui est censé ouvrir ses portes lors de la prochaine rentrée scolaire a été transformé en dépotoir, comme décrit plus haut.

La même source a indiqué, dans un communiqué, que le lancement des travaux de construction du lycée Toubkal a été effectué dans la matinée du samedi 5 juin… 2021, par l’ancien ministre de l’Education nationale, Said Amzazi, accompagné du secrétaire général et du directeur de l’Académie régionale d’enseignement et formation (AREF) de la Région de Marrakech-Safi, ainsi que du directeur provincial du MEN.

Ledit communiqué a également précisé que l’établissement a été bâti sur une superficie de 12.543 mètres carrés, appartenant au Conseil de la province de Marrakech, et dont le budget global a dépassé les 11.851140.00 dirhams.

