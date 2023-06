Kénitra: la PJ ouvre une enquête à l’encontre de deux fonctionnaires de police

Le service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Kénitra a ouvert, samedi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les actes criminels reprochés à deux fonctionnaires de police soupçonnés d’avoir violenté un individu placé en garde à vue, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les données préliminaires de l’enquête, un inspecteur de police a constaté des traces de violences sur un individu placé en garde à vue pour son implication présumée dans des affaires liées à la drogue, relève la même source, ajoutant qu’après son audition et sa soumission à une expertise médicale, deux agents de police chargés de la surveillance des personnes placées en garde à vue ont été suspectés de l’avoir violenté en raison d’un différend qui n’a aucun lien avec les procédures de l’enquête.

Le service préfectoral de la police judiciaire a auditionné la personne concernée ainsi que les témoins parmi les individus placés en garde à vue et a visionné aussi les enregistrements vidéos des caméras de surveillance en vue d’élucider les tenants et les aboutissants des actes criminels reprochés aux deux fonctionnaires de police en question et décider à la lumière des conclusions de cette enquête des responsabilités juridique et disciplinaire qui s’imposent, ajoute le communiqué.

