La mésaventure d’une famille britannique à Marrakech

Les vacances d’un couple britannique et de leurs quatre enfants à Marrakech se sont transformées en véritable cauchemar. Selon le site «Daily Star», un inconnu se serait faufilé à leur chambre d’hôtel, ce qui a terrorisé la famille.

La source précise qu’il serait entré par effraction via le jardin de la pièce.

Suite à cet incident, les responsables de l’hôtel sont intervenus et ont promis au couple de renforcer la sécurité. «Nos enfants étaient traumatisés pendant ces vacances qui ont mal tourné et sursautaient à chaque fois qu’ils apercevaient une ombre au niveau du jardin. Malgré les promesses de l’établissement, aucun effort supplémentaire au niveau de la sécurité n’a été effectué. Nous ne voulions plus rien faire. Notre séjour a été malheureusement gâché», a confié la mère de famille.

H.M.