« Mutandis prépare plusieurs projets », révèle Adil Douiri (VIDEO)

L’INVITÉ DES ÉCO. C’est une startup industrielle lancée depuis une quinzaine d’années, devenue aujourd’hui l’un des fleurons de l’industrie nationale. Portée par quelques dizaines d’actionnaires, à leur tête Adil Douiri, Mutandis a réussi à confirmer son positionnement dans le marché des produits de grande consommation. L’ancien ministre du tourisme et fondateur de CFG Bank a dévoilé les nouveaux projets pour l’avenir de Mutandis.

« Mutandis prépare plusieurs projets », nous apprend le fondateur de Mutandis. « Après le lancement de «Frut» en début d’année, dès cet été, nous allons mettre sur le marché local, une nouvelle gamme de produits de la mer, composée de pâtés, tartinables et charcuteries à base de sardines, sous la marque «Marine». Cette nouvelle gamme, fin prête, a nécessité trois ans de travail et un investissement d’une quinzaine de millions de dirhams. Le troisième projet de croissance concerne le personal-care, il sera lancé sous une nouvelle marque vers la fin de cette année. Tout est prêt pour son lancement : la R&D a été réalisée, les packagings sont prêts et l’usine a été construite à Berrechid. Je rappelle, dans ce sens, que Mutandis a construit trois nouvelles usines, une pour les boissons et les jus, une autre pour l’hygiène de la maison et une troisième pour l’hygiène de la personne. À date, le groupe dispose de 11 usines opérationnelles ». Vidéo.