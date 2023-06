Expulsion d’une enseignante en niqab d’un centre d’examen: les dessous de l’affaire

L’expulsion d’une enseignante portant le niqab dans un centre d’examen de la ville de Tiznit, mercredi 31 mai, a fait scandale et a largement été rapportée par de nombreux médias.

A ce propos, le directeur régional du MEN à Tiznit a tenu à apporter des informations précises sur cette affaire. Et dans une déclaration à Le Site info, Mehdi Rhioui a expliqué que la professeure en niqab était chargée de la surveillance; en tant que suppléante, ce qui signifie qu’elle ne se trouvait pas dans l’établissement scolaire, comme l’ont faussement prétendu les pages des réseaux sociaux.

Notre interlocuteur a ajouté avoir contacté cette enseignante, avec tout le respect qui est dû à celle-ci. Et qu’aucune humiliation ou insulte ne s’en ont suivi, contrairement à ce que les internautes ont écrit, a-t-il précisé, tout en soulignant avoir demandé à la professeure d’enlever son voile car il ne savait pas qui elle est.

Et de poursuivre que pendant la discussion, on lui a expliqué que sa situation n’était pas normale, ni sensée. « Surtout qu’elle allait être chargée de la surveillance d’épreuves d’examens qualifiants, au sein d’un établissement où elle n’exerce pas. Ce qui rend difficile aux responsables et surveillants que nous sommes de pouvoir connaître son identité. Cela d’une part et, d’autre part, il y a dans ce cas de figure une répercussion psychique sur les candidats à qui il est de notre devoir de mettre à leur disposition toutes les mesures nécessaires afin qu’ils passent les épreuves dans les conditions les meilleures ».

Le directeur régional du MEN à Tiznit a également tenu à rappeler que la loi est claire là-dessus et que le tribunal a précédemment dit son nom et a ordonné une décision judiciaire dans un autre dossier similaire.

Par ailleurs, notre interlocuteur a aussi précisé que l’enseignante en question a quitté l’établissement scolaire et a fourni un certificat médical, le lendemain, comme justificatif de son absence.

Larbi Alaoui