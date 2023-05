Le Forum IAA-Entreprises revient pour une 21e édition

L’Association des Élèves Ingénieurs en Industries Agricoles et Alimentaires (l’ASSELEING IAA) organise la 21e édition du forum IAA-Entreprises le 10 juin 2023 à l’IAV Hassan II, sous le thème « La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) comme levier d’attractivité pour le secteur agroalimentaire ».

Le Forum IAA-Entreprises se hisse au rang d’événement emblématique de l’année pour l’industrie agroalimentaire au Maroc. Sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts (MAPMDREF), Mohamed Sadiki, le Forum rallie les figures clés du secteur et instaure un espace de concertation sans pareil pour les entreprises. Celles-ci auront ainsi la latitude de promouvoir leur image de marque, d’exprimer leur voix, de se projeter dans l’avenir de l’industrie et de contribuer à la réflexion stratégique du secteur.

Cette année, une double célébration s’impose pour l’industrie agroalimentaire marocaine. Il s’agit, d’une part, de la célébration de la 21e édition du rassemblement IAA-Entreprises, sous un thème engageant : ʺla Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) comme levier d’attractivité pour le secteur agroalimentaireʺ. D’autre part, cette année marque le 50e anniversaire de la formation de l’industrie agroalimentaire à l’IAV Hassan II. Des chiffres marquants qui soulignent l’importance historique de cette industrie et l’engagement continu de l’IAV pour promouvoir l’excellence dans le secteur agroalimentaire.

Ainsi, La RSE est un sujet incontournable pour les entreprises de tous les secteurs, et l’industrie agroalimentaire ne fait pas exception. Le développement durable, l’éthique, la transparence et la responsabilité sociale sont des aspects clés qui doivent être pris en compte dans toute stratégie d’entreprise pour créer de la valeur à long terme et accompagner le royaume dans sa vision de développement durable.

De nombreux invités de renom, y compris des représentants du ministère et des acteurs clés de l’industrie agroalimentaire, seront présents lors de cet événement.