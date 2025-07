Marché automobile au Maroc : les ventes gardent le cap vers les sommets

Par LeSiteinfo avec MAP

Après une augmentation des ventes de près de 36,68% au terme des cinq premiers mois de cette année, le marché automobile marocain maintient sa trajectoire ascendante au premier semestre, confirmant une dynamique qui semble désormais ancrée dans la durée.

À en croire les chiffres de l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM), les ventes des véhicules particuliers (VP) et des véhicules utilitaires légers (VUL) ont culminé à 112.026 unités à fin juin dernier, enregistrant une progression remarquable de 36,1% par rapport à la même période en 2024.

Une performance qui témoigne d’une transformation structurelle du secteur, où excellence des résultats et constance dans la croissance dessinent les contours d’un marché en pleine maturité.

Approché par la MAP, l’économiste Othmane Fahim a souligné que l’effet multiplicateur de cette croissance dépasse le simple chiffre des ventes, précisant que ce sont plus de 30.000 unités supplémentaires qui renforcent l’investissement privé, dynamisent l’activité des concessionnaires et de la chaîne d’approvisionnement, tout en boostant les exportations et l’intégration locale.

Pour lui, cette dynamique contribue à stabiliser le compte courant autour de 2% du produit intérieur brut (PIB) et favorise la création d’emplois qualifiés, notamment dans la construction automobile et la normalisation des chaînes industrielles.

Parmi les leviers ayant favorisé cette envolée, M. Fahim a mis en avant la politique monétaire accommodante de Bank Al-Maghrib. « La baisse progressive du taux directeur, ramené à 2,25% en mars 2025, a amélioré l’accès au crédit, rendant les mensualités plus abordables et élargissant ainsi la base des consommateurs éligibles au financement automobile », a-t-il expliqué.

L’économiste a relevé que les prêts au secteur non financier, dont l’automobile est un contributeur majeur, ont progressé de 2,6% en 2024 à 5,9% début 2025, témoignant de la vigueur retrouvée de la demande.

Et de soutenir : « Le rétablissement progressif des flux logistiques et la reprise des chaînes d’approvisionnement ont permis de reconstituer les stocks, répondant ainsi à un appétit latent pour les véhicules neufs ».

En outre, M. Fahim a fait remarquer que la croissance du marché est attribuable aussi à une offre renouvelée, en phase avec les attentes des consommateurs marocains. « Les SUV compacts rencontrent un succès croissant grâce à leur habitabilité, leur confort et leur tarification accessible », a-t-il dit.

La diversification des produits et la montée en gamme réduisent la sensibilité du marché aux chocs externes et renforcent l’intégration industrielle nationale.

« Un autre fait marquant de ce semestre est l’essor des véhicules à motorisation hybride. La hausse des prix des carburants a, entre autres, stimulé la demande pour les hybrides », a indiqué l’économiste.

Cette tendance s’inscrit dans une transition énergétique tangible, soutenue par des plans d’extension du réseau de recharge et une industrialisation accrue.

M. Fahim a également mis l’accent sur la croissance très rapide du segment des voitures électriques, avec une progression potentiellement supérieure à 100% au premier trimestre 2025, notant que leur part de marché reste, toutefois, modeste (inférieure à 3%).

Parallèlement, il a soulevé que le développement des capacités locales permet de réduire les coûts liés à l’importation, de renforcer l’intégration industrielle et de stimuler la compétitivité à l’international.

Si la croissance du marché automobile marocain au S1-2025 est indéniable, des défis persistent, notamment la nécessité de poursuivre la diversification des produits, d’accélérer la transition vers l’électrique et de renforcer la résilience face aux chocs externes.

Néanmoins, selon M. Fahim, « l’enrichissement du tissu industriel, la normalisation des chaînes et la montée en gamme des produits sont autant de facteurs qui réduisent la vulnérabilité du secteur et ouvrent la voie à une croissance durable ».

En définitive, le marché national des véhicules neufs illustre parfaitement la capacité du Royaume à s’adapter, innover et tirer parti des opportunités offertes par la conjoncture internationale et les mutations technologiques.

Dans cette continuité, la dynamique observée au 1er semestre 2025 laisse entrevoir des perspectives particulièrement prometteuses pour l’ensemble de la filière automobile nationale.