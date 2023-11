IAV Hassan II : un pilier de l’enseignement supérieur agricole au Maroc

Le 25 novembre 2023, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, a dirigé la cérémonie de remise des diplômes à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat (IAV Hassan II).

La promotion 2023 compte 374 lauréats, dont 194 filles, répartis entre ingénieurs, docteurs vétérinaires, masters spécialisés, docteurs et MBA. Le ministre a salué les efforts des étudiants et souligné le rôle clé de l’Institut dans la formation de professionnels hautement qualifiés, en lien avec la stratégie agricole Génération Green, visant à former 150.000 diplômés, dont 10.000 dans l’enseignement supérieur.

L’IAV Hassan II, un établissement phare de l’enseignement supérieur au Maroc, forme des experts en sciences de la vie et de la terre. Il est un acteur essentiel de l’enseignement supérieur agricole national, aux côtés de l’ENA et de l’ENFI. En marge de la cérémonie, le ministre a inauguré le Centre Documentaire Agricole de l’IAV, investissant plus de 10 millions de dirhams pour moderniser et numériser les services, créant ainsi un pôle d’excellence en recherche agricole.

La cérémonie a également été marquée par la signature de conventions de partenariat. Une première convention avec l’Université de TUSCIA en Italie vise la coopération dans l’enseignement, la recherche et le développement agricole. La seconde, avec le Centre de l’agriculture durable des trois universités néerlandaises, concerne la coopération dans les domaines de l’agro-industrie et de l’ingénierie des serres.

Une troisième convention a été signée avec l’Association Marocaine de Protection des Animaux et de la Nature, visant à mettre en place le processus « TNR » pour le contrôle des chiens errants et la protection de la santé publique. Ces accords renforcent la position de l’IAV Hassan II en tant qu’acteur majeur dans la collaboration nationale et internationale pour l’avancement de l’agriculture et de la recherche.