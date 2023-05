DPR Group rafle 5 trophées aux Impériales 2023

Lors de la cérémonie des Étoiles de la 6ème édition des Impériales, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, DPR Group a été couronnée Agence de communication de l’année 2023. Elle s’est également vue décerner cinq étoiles prestigieuses, une reconnaissance de son expertise dans la conception de campagnes de communication impactantes. Cette année, l’événement était marqué par le thème inspirant : « Breaking boundaries, a matter of mindset », rassemblant le gratin du marketing, de la communication, des médias et du numérique au Maroc.

Avec 254 candidatures, la 6ème édition des Impériales a connu un record de participation, mettant en lice 113 campagnes publicitaires pour 75 marques. Les « Étoiles », récompensant annuellement les agences et les marques ayant fait preuve de créativité et d’efficacité, témoignaient de la qualité de cet événement.

Au cours de cette soirée, les lauréats ont reçu les trophées « Les Étoiles 2023 » dans plusieurs catégories, rendant hommage à l’innovation et la créativité qui animent l’écosystème marocain du marketing et de la communication.

DPR Group a brillamment tiré son épingle du jeu, en raflant cinq Étoiles ainsi que le titre très convoité d’Agence de communication de l’Année 2023. L’Étoile des Professionnels a été attribuée à DPR Group pour la campagne Salim, menée en partenariat avec Centrale Danone. L’agence a également remporté trois étoiles pour sa collaboration avec Johnson’s & Johnson’s sur la campagne « Machi Hchouma », soulignant l’importance du combat contre le cancer féminin : l’Étoile de la Direction Artistique, l’Étoile de la RSE et l’Étoile de la Grande Cause. En outre, le partenariat avec Coca-Cola Maroc pour la campagne « FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola » a permis à DPR Group de remporter l’Étoile des RP, en faisant la promotion d’un événement sportif international majeur.

« Recevoir le titre d’Agence de communication de l’année 2023 lors des Impériales est un immense honneur, reflet du travail infatigable et de l’engagement de notre équipe. Nous souhaitons exprimer notre gratitude envers nos clients pour leur confiance indéfectible, ainsi qu’à notre équipe talentueuse pour leur créativité et leur dévouement à l’excellence », a déclaré Fatime-Zohra Outaghani, PDG de DPR Group, et d’ajouter : « Cette distinction confirme notre vision post-pandémique, celle de fusionner harmonieusement l’ensemble de nos domaines d’expertise – Relations publiques, Digital, Événementiel et Contenu créatif – au sein d’une seule et même entité ».

En tant qu’Agence de communication de l’année, DPR s’engage à maintenir le cap sur l’innovation et l’amélioration continue de ses services, pour rester en tête de l’industrie de la communication. L’agence se consacre à la fourniture de solutions stratégiques et créatives adaptées aux besoins évolutifs de ses clients.