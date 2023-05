En maillot de bain, l’actrice Noufissa Benchehida fait le buzz (VIDEO)

L’actrice franco-marocaine, Noufissa Benchehida, a suscité une grande polémique sur la Toile, après avoir publié sa photo en maillot de bain, via son compte officiel Instagram.

Ainsi, l’artiste, native de la capitale de l’Oriental, Oujda, est apparue à ses fans et followers, à l’intérieur d’une piscine, dans un enregistrement vidéo diffusé via le concept « La vérité sur Instagram » (ndlr, plateforme permettant de partager une photo, d’un seul clic, avec des millions d’utilisateurs). Et les admirateurs de Noufissa Benchehida lui ont fortement reproché de porter un maillot de bain qui laisse entrevoir sa poitrine!

Les commentaires publiés ne sont pas allés de main morte et ont été loin d’avoir été « tendres » avec leur idole. Citons-en quelques uns: « Personnellement, je pense que cette vidéo n’aurait jamais dû être publiée! Restez respectable et laissez les gens continuer à vous respecter », a écrit un internaute. Un autre a renchéri, faisant allusion au personnage qu’elle avait interprété de l’officier de la police scientifique, Zineb Hajjami: « Officier Hajjami, c’est quoi cette niaiserie? ».

Et un troisième internaute d’écrire: « C’est votre liberté, mais ainsi vous laissez l’occasion aux réalisateurs de vous harceler sexuellement ». Les derniers commentaires étaient comme suit, aussi virulents que les précédents: « La pauvre! l’adolescence lui est arrivée tardivement! »; « Vous m’étiez chère, mais en commençant à vous dénuder devant nos yeux, il ne nous reste qu’à nous désabonner tout de suite! » et, enfin: « La hawla walla qowatta ila billah! (ndlr, « Il n’y a de force, ni de puissance qu’en Allah »). Je vous respectais! ».

Loin de ces critiques acerbes et de ces remontrances, que chacun jugera à sa façon, du côté artistique Noufissa avait participé à la sitcom ramadanesque « Ybane ybane », aux côtés des artistes Nezha Regragui, Maria Nadim et Simo Sedraty, entre autres interprètes.

De même qu’elle a également pris part au feuilleton ramadanesque, au succès probant, « Kayna dorouf » (Il y a des circonstance), réalisé par le célèbre artiste, Driss Roukh.

Larbi Alaoui