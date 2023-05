Ahlam Zaimi de nouveau au cœur d’une polémique

L’actrice marocaine et créatrice de contenu life style, Ahlam Zaimi, a de nouveau provoqué ses fans et followers, via une vidéo qu’elle a partagée sur son compte officiel Instagram.

Et les pages dudit réseau social n’ont pas manqué d’exprimer la désapprobation de nombreux internautes à l’encontre de cette vidéo où l’actrice s’est permise de se montrer pendant une séance de massage, sûrement dans un spa.

Aussi, de nombreuses critiques acerbes ont-elles été virulemment adressées à Ahlam Zaimi qui, ces derniers temps, cumule polémique sur polémique à cause de ses apparitions « audacieuses et suggestives », d’après ses admirateurs.

Pour rappel, l’actrice a précédemment fait des déclarations, jugées « irrespectueuses » par ses détracteurs, en réponse aux critiques lui ayant reproché de s’être montrée en maillot de bain.

Larbi Alaoui