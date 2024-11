Polémique sur Yousri Bouzok: le président du Raja brise le silence

Adil Hala, le président du Raja de Casablanca, a démenti les rumeurs selon lesquelles Yousri Bouzok aurait refusé de disputer le match face à l’AS FAR à cause du nouveau maillot du club, floqué de la carte intégrale du Maroc.

Contacté par Le Site info, Hala a assuré que le joueur algérien sera bel et bien présent lors de cette rencontre, précisant que l’équipe jouera avec le maillot porté face à l’Association sportive de la Garde nationale du Niger et au FC Samartex, et arborant le drapeau du Maroc.

«Le nouveau maillot présenté sur les réseaux sociaux du club sera envoyé à la CAF afin d’être homologué. Le Raja attend l’issue de l’affaire opposant la Renaissance Sportive de Berkane et l’USM Alger, pour laquelle le TAS n’a pas encore rendu de décision définitive. Nous serons fiers d’arborer une carte complète du Maroc sur nos maillots», explique le président.

Et d’ajouter que Yousri Bouzouk est concentré à 100% et prêt à participer au match contre l’AS FAR.

H.M.