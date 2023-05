Les célébrités marocaines rendent hommage au caftan (PHOTOS)

Plusieurs célébrités et comédiennes marocaines ont relevé le défi d’arborer de beaux et chatoyants caftans, habit 100% du cru, depuis des décennies, voire des siècles, dans de nombreuses villes du Royaume dont Fès, entre autres cités impériales.

Et Et c’est via le réseau social Instagram que le caftan a été encore une fois mis à l’honneur, porté élégamment par nos stars et célébrités féminies, qui n’ont point hésité à relever ce défi d’arborer ce bel habit traditionnel marocain, omniprésent lors de festivités, tels que réceptions, fiançailles, mariages, baptêmes, fête du henné, spectacles…

Ce « show » de modélisme et de stylisme a été illustré par une chanson traditionnelle du pays voisin de l’est, intitulée « Lahouawiya », dont les paroles disent: « Ô lahouawiya, d’où te vient le caftan, d’où te vient-il? Il m’est venu de Rabat, il est venu de Rabat! ».

Cette belle pique, et cette piqûre de rappel cinglante et nécessaire, si preuve en est, fait suite aux allégations fallacieuses de nos voisins, qui ne font que s’accaparer et plagier, sans vergogne ni honte, du patrimoine matériel et immatériel du Royaume, leur rappelant que le caftan est bel et bien marocain.

Celui-ci, en effet, est un habit féminin dont la conception date de la dynastie des Almohades, au lointain XIIème siècle. Le caftan a été toujours considéré, et sera, jusqu’à la fin des temps, un habit symbolisant aussi bien l’élégance que la pudeur et arboré par la gent féminine, à l’occasion des festivités marocaines précitées. Un précieux legs du patrimoine marocain, hérité de nos grands-mères et mamans, au fil des siècles! Qu’on se le dise ailleurs, dans les chaumières, et que l’on mette cette réalité ancrée dans les esprits plagiaires et éhontées!

Parmi les célébrités et actrices qui ont participé à ce défilé, citons la chanteuse Hajar Adnane, l’artiste amazighe et chanteuse également, Noura El Oultiti, ainsi que l’animatrice Bouchra Dou.

Larbi Alaoui