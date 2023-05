inwi e-league : une 6e saison qui en met plein la vue (VIDEO)

La inwi e-league, l’une des compétitions gaming les plus suivies du continent, a clôturé sa 6e saison avec succès le 29 avril à Casablanca. Plus de 1128 joueurs se sont affrontés lors de ce rendez-vous pour s’adjuger une prize pool totale de 10.000 $ sur trois jeux célèbres : Valorant sur PC, Freefire et PUBG sur mobile.

Les gamers les plus talentueux se sont mesurés lors des phases finales qui ont eu lieu du 12 juin 2022 au 29 avril 2023. Des battles et des matchs suivis en direct par plus de 4 millions de personnes sur les différentes plateformes digitales de inwi.

Cet engouement prouve une nouvelle fois la position de la inwi e-league comme un événement incontournable pour les fans de l’e-sport. Cette compétition, lancée depuis en 2017, n’a cessé de se renouveler pour offrir des moments forts en émotions et en adrénaline aux joueurs et aux spectateurs.

Plusieurs temps forts ont marqué cette 6e saison portée par l’opérateur global inwi. Les finalistes de cette compétition se sont en effet mesurés, lors de la « Super Finale », aux meilleures équipes issues du tournoi partenaire « Masters Pro League ». Et pour la première fois, la inwi e-league a intégré dans sa programmation un tournoi dédié aux streamers.

La inwi e-league est considérée comme la ligue pionnière de jeux vidéo au Maroc et une étape qualifiante pour les tournois internationaux de gaming.

Rendez-vous phare du gaming, la inwi e-league confirme une nouvelle fois l’engagement pris par inwi depuis plusieurs années, d’accompagner les acteurs du gaming au Maroc en offrant aux joueurs marocains des espaces d’échange et de compétition aux standards internationaux. Bien qu’une simple compétition de gaming, la inwi e-League est aujourd’hui un symbole de l’évolution de l’e-sport au Maroc.

Les gagnants de la 6e saison de la inwi e-league sont :

Pubg mobile :

AL MOORYAAT ESPORTS CLUB

Free Fire :

Joko Force

Valorant :

5 mix

Influencers : team Bazouya