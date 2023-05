Jil Jilala : Moulay Tahar Asbahani n’est plus

L’artiste Moulay Taher Asbhani, membre et fondateur du célèbre groupe Jil Jilala, est décédé ce mercredi matin à l’âge de 75 ans, des suites d’une longue maladie.

Le corps du défunt sera inhumé ce mercredi, après la prière de l’Asr au cimetière de la Miséricorde, route de Safi. À noter que l’artiste Moulay Taher Asbahani est l’un des fondateurs du groupe Jil Jilala, en compagnie de l’artiste Hamid Zoughi.

En plus du chant, le défunt artiste excellait dans le théâtre. Il avait commencé à la fin des années 60 avec la compagnie de la troupe Tayeb Seddiqi. Parmi ses œuvres théâtrales les plus célèbres : «Al Harraz» et la pièce «Maqamat Badia Azzaman Al Hamadani ».