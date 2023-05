Casablanca: la prolifération des vipères et des scorpions inquiète

La saison estivale approche à grands pas, accompagnée de journées de canicule. Et à quelques encablures de l’été, les habitants du quartier de Sidi Moumen, de la capitale économique, craignent de nouveau la prolifération de vipères et de scorpions, menaçant dangereusement leur santé et leur sécurité.

Les températures estivales élevées attirent l’apparition indésirable et risquée de plusieurs sortes de reptiles et d’insectes venimeux, dans plusieurs quartiers casablancais. Ce qui inquite fortement les habitants, dont certains finissent aux urgences pour y recevoir les soins appropriées aux morsures occasionnées par une vipère, un scorpion ou une autre bestiole dangereuse.

Par conséquent, de nombreux citoyens, via les réseaux sociaux, ont appelé les responsables du Conseil de la ville de Casablanca à intervenir en utilisant les pesticides dans ces zones, afin d’éradiquer ces dangereuses et venimeuses bestioles.

Par ailleurs, à l’approche de chaque été, les réseaux sociaux ne cessent d’alerter sur la prolifération des reptiles, surtout sachant que plusieurs cas de citoyens ont été victimes de morsures venimeuses, les ayant conduits à l’hôpital.

Larbi Alaoui