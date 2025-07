Tenue du Conseil d’administration de l’Agence pour le Développement Agricole

L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a tenu le 22 juillet 2025 au siège de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tadla à Fquih Ben Salah, la première session de son Conseil d’Administration au titre de l’année 2025, sous la présidence du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Ahmed El Bouari. La réunion s’est tenue en présence du Président de la Fédération des Chambres d’Agriculture du Maroc et des membres du Conseil d’Administration.

Cette session a été consacrée à la présentation du bilan des réalisations techniques et financières de l’année 2024, ainsi que les réalisations financières du premier semestre 2025.

Dans son mot d’ouverture, le Ministre a salué les efforts continus déployés par l’Agence et l’ensemble de son personnel pour la mise en œuvre des différents axes et programmes de la stratégie « Génération Green 2020-2030 ».

Le Directeur Général de l’Agence a présenté le bilan des réalisations techniques et financières de l’année 2024, l’état d’avancement du budget au titre du premier semestre 2025, ainsi que les mécanismes de gestion et de gouvernance adoptés.

En ce qui concerne le programme de valorisation des terres agricoles collectives, avril 2024 a été marqué par la publication au bulletin officiel des textes réglementaires relatifs à l’octroi des aides financières de l’Etat aux jeunes et aux membres des collectivités ethniques pour la réalisation de projets de valorisation des terres collectives aux, dans le cadre de l’opération de melkisation, de location et de modernisation des exploitations agricoles. Dans ce cadre, l’Agence a assuré le suivi de l’opération de location et de melkisation de ces terres.

L’ADA a poursuivi ses efforts pour la mise en place de projets d’agrégation de nouvelle génération, portant sur les différentes filières de production, avec approbation de 18 nouveaux projets en 2024, portant à 49 le nombre total de nouveaux projets approuvés, avec accompagnement de la mise en œuvre de la loi n°37-21 portant sur la commercialisation directe des fruits et légumes issus des projets d’agrégation agricole.

L’Agence a poursuivi la promotion de l’investissement agricole à travers le partenariat public-privé sur les terres agricoles de l’Etat. Ainsi, 140 projets ont été attribués dans le cadre de l’appel d’offres relatif au nouveau périmètre de Dakhla irrigué par l’eau de mer dessalée, et 25 projets ont été attribués dans le cadre du projet hydro-agricole de Jrifia à Boujdour. L’ADA a également lancé trois nouveaux appels d’offres qui ont porté sur 180 projets couvrant une superficie de 8 060 ha, dont 79 projets sur 1 778 ha concernent le nouveau périmètre de Dakhla. Par ailleurs, 30 conventions de partenariat ont été signées autour des terres de l’État portant sur une superficie de 841 hectares.

Pour ce qui est de l’encouragement de l’entrepreneuriat des jeunes, l’année 2024 a connu la tenue du premier comité de pilotage, l’organisation de la deuxième édition du Concours National AGRIYOUNG INNOVATE ciblant l’accompagnement de jeunes porteurs de projets innovants dans le domaine de l’agriculture digitale et climato-intelligente, ainsi que le lancement de la plateforme digitale chababagri de suivi du programme de l’entrepreneuriat à l’échelle nationale, des activités et des indicateurs de décaissement liés aux programmes financés par les bailleurs de Fonds.

Dans le cadre de l’agriculture solidaire, l’Agence a poursuivi l’accompagnement de la mise en œuvre des projets, avec la plantation de 10 800 ha (olivier, amandier, arganier, caroubier et figuier) en 2024, portant la superficie totale plantée à 70 100 ha dans le cadre de la stratégie Génération Green. Par ailleurs, 39 nouveaux projets solidaires ont été approuvés selon la nouvelle approche de la stratégie Génération Green. Une procédure spécifique a été établie pour la mise en œuvre du programme de l’agriculture solidaire centrée sur l’élevage, pour contribuer à la reconstitution du cheptel national.

Par ailleurs, l’ADA a poursuivi ses efforts de mobilisation des financements internationaux, notamment dans le domaine de la finance verte et de la résilience climatique. Ces efforts ont été couronnés en 2024 par le réaccréditation de l’Agence pour la deuxième fois consécutive par le Fonds d’Adaptation (FA).

Concernant le développement des produits du terroir, l’Agence a intensifié les programmes de mise à niveau des groupements producteurs des produits du terroir, de facilitation d’accès aux circuits de commercialisation, de campagnes de sensibilisation et de promotion, ainsi que leur participation à des salons nationaux et internationaux. Elle a notamment organisé leur participation à la 16e édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), en coordination avec les différents partenaires. Elle a également organisé la 6ème édition du Concours Marocain des produits du terroir, qui a enregistré la participation de plus de 348 producteurs et la présentation de 1 214 produits, dont 416 produits primés. Un chiffre d’affaires dépassant 240 millions de dirhams a été généré en 2024.

En matière de performances financières, le taux d’engagement et de paiement au titre de 2024 ont atteint respectivement, 99% et 93% pour le budget d’investissement. Et dans une démarche continue d’amélioration de son mode de gouvernance, l’ADA renforcera davantage ses mécanismes de contrôle interne, de gestion des risques et d’accompagnement de la transformation numérique.

En clôture des travaux du conseil, le Ministre a salué la direction et les cadres de l’agence pour les performances techniques et financières réalisés. Il a également remercié toutes les parties prenantes, appelant à une mobilisation continue face aux défis que connait le secteur, tout en renforçant la coordination avec les différentes parties prenantes pour assurer la réussite de la mise en œuvre de la Stratégie de Génération Green à l’horizon 2030.