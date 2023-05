SIAM : conclusions de plusieurs accords au profit de l’Agriculture nationale (VIDEO)

Plusieurs conventions ont été signées, dans le cadre du Salon International de l’Agriculture à Meknès (SIAM), pour le développement du secteur agricole national. Ainsi, un projet pilote, concernant des alliances productives, vise à accompagner les producteurs de façon innovante.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, a présidé, en marge du Salon International de l’Agriculture à Meknès (SIAM), la cérémonie de signature de quatre conventions-cadres de partenariat pour la mise en place d’un projet d’alliances productives.

Cette initiative s’est faite entre le ministère de Tutelle, représenté par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) et 4 partenaires commerciaux, à savoir « Marjane Holding », la société « Nectarome Marrakech », la société « VerdeOrto » et la société « VMM ».

El Mahdi Arrifi, directeur général de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), a déclaré en ce sens sur les alliances productives qu’il s’agit d’un « modèle d’organisation entre les producteurs, qui sont organisés dans des coopératives et les acheteurs ou GMS. Ce projet consiste en un partenariat entre ces deux acteurs, en vertu duquel les producteurs fournissent et vendent leurs produits aux acheteurs, avec un cahier de charges qui est dicté par ces derniers. Celui-ci concerne un certain nombre de normes, en matière de qualité, de sécurité sanitaire, etc. ». Le directeur général de l’ADA a par ailleurs indiqué que ce projet a été déployé en collaboration avec la Banque Mondiale.