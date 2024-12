Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste commémoratif sur « Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l’année 2024 »

Le Groupe Barid Al-Maghrib émet, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, un timbre-poste commémoratif consacré à la désignation de Marrakech comme Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l’année 2024.

La cérémonie de dévoilement de cette émission spéciale a été organisée dans la ville ocre le dimanche 8 décembre 2024, en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohammed Mehdi Bensaid, la Présidente du Conseil Communal de Marrakech, Madame Fatima Ezzahra El Mansouri, le Directeur Général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Dr Salim Mohamed AlMalik, et le Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, M. Amin Benjelloun Touimi.

Le timbre « Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l’année 2024 », illustre le majestueux pavillon de la Ménara, entouré de son bassin, de ses palmiers et des montagnes de l’Atlas en arrière-plan. Ses nuances ocres et ses motifs élégants capturent l’essence de Marrakech, symbole vivant de l’histoire du Maroc et de son architecture fascinante.

Cette émission qui incarne l’engagement de Barid Al-Maghrib à promouvoir l’héritage culturel exceptionnel du Royaume du Maroc et à célébrer les distinctions qui honorent ses villes, vient s’ajouter à la collection philatélique dédiée à Marrakech, telles que celle célébrant la place Jemaa El Fna (2017) ou encore le timbre marquant les 9 siècles de la Fondation de Marrakech (1960). Elle prolonge également la tradition de Barid Al-Maghrib de rendre hommage aux villes marocaines honorées par l’ICESCO, comme ce fut le cas pour Fès en 2007.