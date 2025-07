Casablanca accueille la 1ère édition du festival AYTA D’BLADI

Casablanca, berceau des métamorphoses culturelles, vibre à l’unisson de ses racines. Du 13 au 15 novembre 2025, la cité blanche devient l’écrin d’une célébration musicale : la première édition du Festival AYTA D’BLADI, conçu par Public Events créateur d’émotions derrière le célèbre Nostalgia Lovers Festival. Ici, l’Aïta, chant ancestral du Maroc, entre en résonance avec les sonorités du présent, dans une rencontre inédite entre patrimoine vivant et création contemporaine.

UN CONCEPT INTERGÉNÉRATIONNEL, ENTRE TRANSMISSION ET RÉINVENTION

AYTA D’BLADI donne naissance à un projet artistique fort et fédérateur, fondé sur une collaboration inédite entre les icônes de l’Aïta populaire — gardiennes d’un héritage oral centenaire — et les talents émergents de la jeune scène marocaine, porteurs de nouvelles écritures musicales. À la croisée des styles et des générations, ce dialogue créatif tisse une nouvelle grammaire sonore, à la fois ancrée et affranchie, sensible et audacieuse. Plus qu’un festival, AYTA D’BLADI est une œuvre collective en mouvement, un terrain d’expérimentation artistique où la tradition se réinvente dans un souffle contemporain, porté par l’envie de faire vibrer l’aïta au rythme du monde d’aujourd’hui.

TROIS SOIRÉES D’ÉMOTION PURE :

Du 13 au 15 novembre, Casablanca vibrera au rythme de trois concerts exceptionnels, dans un lieu emblématique dont le nom sera bientôt dévoilé. Chaque soirée sera une célébration vivante, portée par des créations originales, où les influences se mêlent avec liberté, et où les générations s’unissent dans une célébration vivante de l’âme marocaine. Le tout sublimé par une scénographie immersive signée Public Events, pensée comme une expérience sensorielle totale, où l’espace devient récit, et la musique, émotion partagée.

Plongez dans le souffle vivant du Maroc !

On vous invite à venir écoutez les voix du passé épouser les rythmes du futur.