Réaménagement de la gare Oulad Ziane: ce qui va changer

Karim El Klaïbi, le président de la Commission des affaires sociales et de la famille au Conseil de Casablanca, a annoncé la fermeture de la gare routière Oulad Ziane pour des travaux de réaménagement.

Dans une déclaration à Le Site info, El Klaïbi a précisé que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat liant la direction de la gare, la commune de Casablanca, le Conseil de la ville et la Direction générale des collectivités territoriales.

Le budget alloué s’élève à environ 80,7 millions de dirhams, couvrant les travaux d’aménagement, de réhabilitation, d’équipement et de gestion.

Les travaux incluent le renouvellement des voiries, trottoirs et passages piétons, ainsi que la réhabilitation des réseaux d’assainissement. Les espaces d’attente et de circulation seront également repensés pour améliorer le confort et la sécurité des voyageurs.

Le projet prévoit en outre la mise en place d’un guichet unique pour les voyageurs et l’installation d’un système informatique avancé pour la gestion des entrées et sorties des autocars, ainsi que l’enregistrement de leurs données. Des guichets automatiques seront également déployés pour l’achat des billets, permettant un traitement fluide et efficace des informations fournies par les usagers.

Les travaux comprennent aussi l’aménagement d’espaces verts, la plantation d’arbres, la construction de nouveaux murs, et l’installation de structures métalliques modernes pour couvrir les zones réservées aux passagers et aux véhicules. En parallèle, les réseaux techniques (électricité, télécommunications et eau) seront remis à niveau.

Le coût de la réhabilitation du bâtiment principal est estimé à 43.954.045 dirhams, tandis que les aménagements extérieurs devraient atteindre 16.978.332 dirhams.

«La durée de réalisation du projet a été fixée à dix mois, à compter de la date de lancement officiel des travaux», précise notre source.

A noter que le Conseil communal de Casablanca a déjà débattu, lors de précédentes sessions, d’un plan de création de deux nouvelles gares routières dans le but de désengorger la gare Oulad Ziane et d’améliorer l’organisation du transport entre de et vers Casablanca.

