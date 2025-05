Rabat: Signature de l’accord pour le Bureau thématique de l’ONU Tourisme sur l’innovation pour l’Afrique

En marge de la 123ème session du Conseil Exécutif de l’ONU Tourisme qui se tiendra le vendredi 30 mai en Espagne, Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire du Royaume du Maroc, et Zurab Pololikashvili, Secrétaire Général de l’ONU Tourisme, ont procédé, en présence de Karima Benyaich, Ambassadrice du Maroc en Espagne, à la signature de l’accord financier relatif à l’établissement du 1er Bureau thématique de l’ONU Tourisme sur l’innovation pour l’Afrique à Rabat.

Cet accord marque une étape essentielle pour l’opérationnalisation effective de ce premier Bureau thématique de l’ONU Tourisme sur l’innovation pour l’Afrique à Rabat. Il définit les engagements des deux parties ainsi que les modalités administratives accordées au Bureau, conformément à l’article 5 de l’Accord de siège signé en janvier 2025 entre le Gouvernement Marocain et l’ONU Tourisme.

Ce Bureau œuvrera à soutenir l’agenda 2030 de l’ONU Tourisme pour l’Afrique, pour faire de ce secteur productif un vecteur de développement dans le continent et ce conformément à la Vision Royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une action africaine commune.

Le Bureau thématique représente une avancée majeure pour le développement touristique du continent. En s’appuyant sur le leadership du Maroc en tant que hub africain du tourisme et de l’innovation, il renforcera la coopération entre les États africains et l’ONU Tourisme, en soutenant la transformation socioéconomique des destinations touristiques africaines à travers des programmes innovants.