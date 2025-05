L’intelligence collective au service du collectif: la vision de Mourad El Gour (Teleperformance)

Sous le titre évocateur « Capital humain : les secrets des best employers », une table ronde a rassemblé des figures de proue des ressources humaines pour décrypter les mutations profondes du monde du travail et partager leurs pratiques d’excellence.

Y ont pris part Raouia Zaroual, directrice Capital humain chez Les Eaux minérales d’Oulmès, Fedoua Ikkez, directrice des Ressources humaines à Ciments du Maroc, Yasmine Joutel, finance director Northern & Western Africa chez JTI, Rachid Bakkar, directeur des Ressources humaines chez inwi, et Mourad El Gour, directeur du Capital humain Afrique chez Teleperformance.

Selon Mourad El Gour, Directeur du Capital humain Afrique – Teleperformance, « les jeunes générations ne recherchent plus uniquement un emploi, mais une connexion. Le lien avec l’entreprise devient un levier d’appartenance, de fierté, et, in fine, de performance ». Extrait.