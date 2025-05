Best employers: la recette de Fedoua Ikkez (Ciments du Maroc)

Sous le titre évocateur « Capital humain : les secrets des best employers », une table ronde a rassemblé des figures de proue des ressources humaines pour décrypter les mutations profondes du monde du travail et partager leurs pratiques d’excellence. Y ont pris part Raouia Zaroual, directrice Capital humain chez Les Eaux minérales d’Oulmès, Fedoua Ikkez, directrice des Ressources humaines à Ciments du Maroc, Yasmine Joutel, finance director Northern & Western Africa chez JTI, Rachid Bakkar, directeur des Ressources humaines chez inwi, et Mourad El Gour, directeur du Capital humain Afrique chez Teleperformance.

Fedoua Ikkez, aujourd’hui DRH à Ciments du Maroc, évoque une précédente expérience marquante dans une entreprise d’ingénierie automobile. «Le turnover faisait très mal. Les profils étaient jeunes, très sollicités au Maroc comme en Europe, et la montée en compétence était longue. C’était une double peine: il fallait recruter, intégrer, former… et au bout de deux ans, ils partaient», témoigne-t-elle.

Selon elle, il ne s’agit pas de supprimer le turnover, ce qui est irréaliste, mais bien de le maîtriser. «Ce qu’on attend de nous, DRH, c’est d’aider à le contenir. Et cela passe par tous les leviers de rétention disponibles. Car oui, le turnover coûte cher». Un constat partagé par Mourad El Gour, directeur du capital humain Afrique chez Teleperformance, qui insiste sur l’investissement que représente chaque recrue.

«Ce n’est pas juste une question d’argent. Former un collaborateur, c’est du temps, de l’énergie, de l’engagement. Quand on le perd, c’est tout un équilibre qui est mis à mal», souligne-t-il, Pour anticiper les départs et renforcer l’ancrage, Teleperformance mise sur l’innovation RH. Extrait.