« Par ici la sortie ! » débarque au Studio des Arts Vivants

La 14e édition des Théâtrales, organisée par Top Event Production, présente la nouvelle comédie du célèbre auteur, metteur en scène et comédien français Manuel Montero.

Référence incontournable du théâtre francophone, Montero séduit un public toujours plus large grâce à des créations surprenantes. Dans « Par ici la sortie », il s’entoure des acteurs Fabrice Simon et Julien Giustiniani pour proposer un escape game délirant.

Rythme, énergie, interactivité, et folie des acteurs ! ​ « Par ici la sortie » offre plus d’une heure de rebondissements, d’humour et de surprises, où les situations absurdes s’enchaînent sans répit.

Trois collègues de bureau réunis par leur patron dans une pièce pour ce qu’ils pensaient être une réunion commerciale, vont apprendre qu’il s’apprête à les licencier. Mais dans son immense bonté, le patron leur accorde une dernière faveur : Participer à un Escape Game ! La salle de réunion devient alors le point de départ d’un grand jeu d’évasion avec épreuves et énigmes à résoudre. Les 3 compères n’auront qu’une heure pour sortir du jeu s’ils veulent sauver leur emploi.

Alors que la panique s’installe, une délicate histoire d’adultère refait surface et menace fortement la cohésion du groupe. Mais pendant ce temps l’heure tourne ! Portés par un rythme effréné, les trois collègues offrent une comédie interactive. Le public est mis à contribution et devient partie prenante de l’histoire en aidant les protagonistes à progresser dans l’Escape Game.

Le rire, le suspense et les rebondissements sont omniprésents. L’ensemble crée un spectacle vivant et original, où l’improvisation et l’interactivité occupent une place centrale.

Rendez-vous le jeudi 17 avril 2025 à 20H30 au Studio des Arts vivants

Infoline : 0656 900 000

Billetterie : https://www.ticket.ma/ticket/les-theatrales/3552/par-ici-la-sortie-casablanca-2025