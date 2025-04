Ahmed El Bouari fait le point sur l’état d’avancement des préparatifs du SIAM

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari a effectué, ce mercredi 09 avril 2025 à Meknès, une visite de terrain du chantier d’aménagement du Salon International de l’Agriculture au Maroc.

Il était accompagné du Wali de la région Fès-Meknès, Mouaad Jamai, le Gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, le Président de l’Association du SIAM, Mohamed Fikrat, le commissaire du salon par intérim, Kamal Hidane ainsi qu’une importante délégation de responsables.

La visite a porté sur le suivi de l’état d’avancement des travaux d’aménagement du site qui abritera le salon, et des différents aspects organisationnels de ce rendez-vous annuel, devenu un événement incontournable du calendrier agricole marocain.

Le SIAM s’affirme désormais comme une plateforme d’échange et de communication autour de la vision et de la stratégie de développement agricole dans notre pays. Il permet aux acteurs nationaux et internationaux de se rencontrer, de nouer des partenariats et de renforcer la coopération dans un esprit d’innovation et de partage, comme indiqué par le ministre dans sa déclaration lors de cette visite. Le ministre a insisté sur la vocation du salon à mettre en lumière les évolutions et les défis du secteur, et à encourager les pratiques durables, tout en donnant la priorité à l’agriculteur et au monde rural.

De son côté, Mohamed Fikrat, président de l’Association du SIAM, a rappelé que le Salon a su, en 17 éditions, s’imposer comme une référence majeure parmi les rendez-vous agricoles du continent. Reconnue à l’échelle internationale, cette plateforme attire désormais un public toujours plus large, qu’il s’agisse de visiteurs ou d’exposants.

Organisé chaque année à Meknès sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, le SIAM s’est imposé comme l’un des plus grands événements agricoles d’Afrique et du Moyen-Orient. L’édition 2025 se déroulera du 21 au 27 avril, sous le thème « Agriculture et Monde Rural : l’Eau au cœur du Développement Durable ».

La France, invitée d’honneur de cette année, symbolise une relation bilatérale solide, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la pêche maritime et des forêts. Cette coopération, fondée sur des échanges de savoir-faire et une vision partagée du développement durable, ouvre des perspectives prometteuses pour les deux pays.

La bonne gouvernance de l’eau, enjeu central de cette édition, sera au cœur des échanges scientifiques attendus au salon. Les débats porteront sur des solutions concrètes permettant au secteur agricole de s’adapter aux effets du changement climatique, de garantir la durabilité des ressources hydriques et de préserver un équilibre environnemental dans le milieu rural.

Cette édition connaitra l’organisation de plus de 40 conférences scientifiques, la participation de 70 pays et 1 500 exposants. Plus d’un million de visiteurs sont attendus.

Parmi les nouveautés de cette édition figurent une nouvelle répartition des pôles thématiques pour fluidifier les parcours, l’installation d’espaces ludiques, ainsi que l’introduction de la billetterie électronique pour faciliter l’accès au site. Le pôle « produits du terroir » a également été repensé et élargi, dans le but de mieux valoriser les productions agricoles locales et de mettre en lumière le travail des coopératives.