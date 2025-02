La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mercredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,71% à 16.824,85 points (pts).

Quelques minutes après l’ouverture, le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançaient, respectivement, de 0,64% à 1.357,05 pts et 0,71% à 1.164,61 pts. De même, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, gagnait 1,25% à 1.801,36 pts.

Aux valeurs individuelles, Fenie Brossette (+9,96% à 136,35 DH), Sonasid (+6,89% à 1.535 DH), Jet Contractors (+3,26% à 2.600 DH), Sodep-Marsa Maroc (+1,89% à 639,9 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (+1,77% à 1.608 DH) ont réalisé les meilleures performances.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par IB Maroc.com (-6,68% à 39,10 DH), Med Paper (-3,13% à 22,01 DH), Stokvis Nord Afrique (-1,9% à 18 DH) Stroc Industrie (-1,10%¨à 44 DH) et Mutandis SCA (-0,84% à 336,15 DH).

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,37%.