L’AgriTech Expo revient pour une 2ème édition le 17 février

Après le succès retentissant de sa première édition, l’AgriTech Expo revient pour une deuxième édition ambitieuse le 17 février 2025 au Campus FirmaTech à Sefrou sous le thème : “Technologies de l’eau et cultures résilientes : Regard porté par notre jeunesse”.

Cet événement phare, organisé dans la région de Fès-Meknès, considérée comme le réservoir d’eau douce du royaume et qui place l’innovation technologique au cœur du développement agricole et l’économie de l’eau, s’aligne pleinement sur les orientations stratégiques du Royaume, notamment en

matière de gestion durable de l’eau et de cultures résilientes, comme souligné par le roi Mohammed VI dans son discours du 29 juillet 2024.

Une journée dédiée aux échanges, à la réflexion et aux démonstrations

Le 17 février 2025, l’AgriTech Expo viendra couronner une série de workshops interactifs réunissant jeunes talents, experts et acteurs du secteur agricole. Ces ateliers, qui seront organisés la veille de l’ouverture officielle de l’événement, permettront de confronter les idées, de partager les meilleures pratiques et de formuler des recommandations concrètes pour l’avenir de l’agriculture au Maroc.

Ces réflexions collectives seront compilées dans un Livre Blanc, qui sera remis aux instances gouvernementales et aux parties prenantes du secteur. Ce document de référence vise à inspirer les politiques agricoles futures et à promouvoir l’adoption de solutions innovantes et durables.

Moments forts de l’édition 2025

Workshops thématiques sur la gestion de l’eau, l’agriculture intelligente et les défis climatiques.

Rencontres avec des experts nationaux et internationaux, favorisant le dialogue et

Présentation du Livre Blanc, consolidant les propositions issues des discussions et ateliers.

Démonstrations de technologies agricoles innovantes, illustrant des solutions concrètes pour optimiser les pratiques agricoles.

Un événement soutenu par des partenaires clés

L’AgriTech Expo 2025 bénéficie du soutien de nombreux acteurs institutionnels et privés, dont le Centre Régional d’Investissement (CRI) Fès-Meknès, qui accompagne le développement économique et agricole de la région.