AgriTech Expo 2025 : une édition marquante pour l’agriculture durable

Le 17 février 2025, Sefrou a accueilli la deuxième édition de l’AgriTech Expo, placée sous le thème «

Technologies de l’eau et cultures résilientes : regard de notre jeunesse ». Cet événement majeur, coorganisé par le CRI Fès-Meknès et la Fondation Green OpenLab, a réuni des acteurs clés du secteur

agricole, des institutions publiques et privées, ainsi que des jeunes talents, pour promouvoir l’innovation et la durabilité dans l’agriculture marocaine.

Lancement officiel

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de M. le Wali de la région Fès-Meknès, M. Mouâad JAMAÏ , et du gouverneur de Sefrou, M. Omar Benjelloun Touimi, le Vice-président du Conseil Régional de Fès-Meknès, ainsi que plusieurs hauts responsable du ministère de l’agriculture, du ministère de transition numérique, de l’ADD, de l’ANRT, des universités et des fédérations professionnels COMADER, CGEM et APEBI.

M. le Wali souligné le potentiel de la région pour devenir un hub de l’AgriTech, insistant sur l’importance de cet événement en tant que rendez-vous annuel visant à accélérer l’adoption des technologies agricoles, notamment en matière de gestion de l’eau.

Allocutions des présidents des organisations partenaires

M. Rachid Benali, président de la COMADER, a exprimé l’engagement de l’organisation à soutenir l’AgriTech Expo, mettant en avant son rôle crucial dans l’accélération de l’adoption des technologies agricoles. M. Redouane El Haloui, président de l’APEBI, a souligné l’importance de telles initiatives pour développer des écosystèmes performants, favorisant l’intégration des technologies numériques dans l’agriculture.

Remise du livre blanc

Un moment fort de l’événement a été la remise par M. Amine ZAROUK, président de la fondation Green OpenLab, du livre blanc à M. le Wali de Fès-Meknès. Fruit d’un travail de co-construction impliquant des jeunes de la région, des acteurs économiques, des experts de l’ENA, de l’IAV et d’autres partenaires académiques et scientifiques, ce document, piloté par la Fondation Green OpenLab, propose des recommandations pour une agriculture durable et innovante.

« La Fondation Green OpenLab est fière de présenter le livre blanc remis au Wali de Fès-Meknès, fruit d’une collaboration entre les jeunes talents de la région, des experts académiques et des acteurs économiques. Ce document propose des solutions concrètes pour moderniser notre secteur agricole, en intégrant des technologies durables et adaptées aux besoins des agriculteurs marocains. » déclare Amine ZAROUK.

Présentation du programme Green Open Challenge

La deuxième édition du Green Open Challenge, financée par l’INDH, a été présentée, mettant en avant 27 projets innovants couvrant les neuf préfectures et provinces de la région Fès-Meknès. Ce programme transforme les défis rencontrés par les agriculteurs en opportunités entrepreneuriales pour les jeunes de la région.