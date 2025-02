La 2ème édition de l’AgriTech Expo se tient au Campus FirmaTech à Sefrou

La deuxième édition de l’AgriTech Expo, co-organisée par le Centre Régional d’Investissement (CRI) Fès-Meknès et la Fondation Green OpenLab, se tiendra au Campus FirmaTech à Sefrou. Cet événement d’envergure nationale et internationale s’impose désormais comme un rendez-vous stratégique pour l’Agri-Business, un carrefour où se rencontrent technologie, innovation et

entrepreneuriat agricole.

L’AgriTech Expo n’est pas juste des expositions, mais une plateforme dédiée à la découverte des avancées technologiques, aux démonstrations et à la réflexion collective. Experts, entreprises, investisseurs et jeunes entrepreneurs seront réunis pour échanger sur les défis et les opportunités de l’agriculture marocaine et africaine face aux enjeux climatiques et économiques.

Un événement soutenu par des acteurs majeurs

L’AgriTech Expo bénéficie du soutien de l’organisme de coopération hollandais CBI (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries), engagé depuis plus d’un an dans la région Fès-Meknès dans la modernisation de la chaîne de valeur de l’huile d’olive en tant que filière porteuse et résiliente. L’un des projets phares de CBI dans la région, AnMOON, est actuellement en déploiement, en partenariat avec les acteurs agricoles et entrepreneuriaux de Fès-Meknès.

Ce programme accompagne les PME dans l’ouverture de nouveaux marchés et encourage l’entrepreneuriat inclusif des jeunes via un programme d’incubation spécialisé.

« CBI place l’innovation et l’inclusion des jeunes au cœur de sa stratégie pour dynamiser la filière de l’huile d’olive. Grâce à AnMOON, nous co-créons avec nos partenaires un écosystème propice à la croissance des PME et à l’émergence de nouveaux jeunes talents agricoles », souligne Salma TAKKY, coordinatrice du projet AnMOON chez CBI Maroc.

De son côté, le CRI Fès-Meknès joue un rôle moteur dans l’attractivité des investisseurs et le développement des secteurs stratégiques et résilients qui renforcent la souveraineté alimentaire, industrielle, énergétique et sanitaire du Maroc.

« Nous soutenons les initiatives qui favorisent un développement économique durable et une agriculture connectée aux réalités du marché. L’AgriTech Expo est une opportunité unique pour positionner notre région comme un hub d’innovation agricole », déclare Amjad KITI, Directeur du Pôle Impulsion Économique et Offre Territoriale du CRI FM Green OpenLab : Un catalyseur d’innovation pour l’AgriTech

La Fondation Green OpenLab, co-organisatrice de l’événement, s’impose comme un catalyseur des écosystèmes Agri et Tech en mettant en œuvre des projets structurants. Parmi ces initiatives, le Green Open Challenge accompagne plus de 27 jeunes entrepreneurs dans le développement de solutions innovantes pour répondre aux problématiques agricoles du territoire, un projet financé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

« Notre mission est de connecter les talents, les chercheurs et les entrepreneurs avec des solutions concrètes qui transforment durablement l’agriculture marocaine.

L’AgriTech Expo est une vitrine de ces avancées », explique Amine ZAROUK, Président de la Fondation Green OpenLab. Une programmation riche et des démonstrations en direct

L’édition 2025 s’articulera autour de plusieurs temps forts :

• Workshops thématiques sur la gestion de l’eau, l’agriculture intelligente et la transition vers des cultures résilientes.

• Rencontres avec des experts nationaux et internationaux, favorisant le partage de connaissances et d’expériences.

• Présentation du Livre Blanc, consolidant les recommandations issues des discussions et ateliers pour inspirer les politiques agricoles futures.

• Démonstrations de technologies agricoles de pointe, illustrant l’impact des innovations sur les pratiques agricoles.

• Concours du Meilleur Entrepreneur Producteur d’Huile d’Olive, avec dégustation et vote du public.

Un événement fédérateur pour l’avenir de l’agriculture

Avec le soutien d’acteurs clés tels que le Conseil Régional de Fès-Meknès, l’APEBI, le Technopark, l’OFPPT, l’École Nationale d’Agriculture de Meknès, ainsi que des partenaires industriels et institutionnels confirmés, l’AgriTech Expo s’affirme comme un événement stratégique pour construire l’agriculture du futur au Maroc et en Afrique.

Date : 17 février 2025

Lieu : Campus FirmaTech, Sefrou

Contact presse : [email protected] | +212 6 52 30 13 49

Nous invitons les entreprises, institutions et médias à se joindre à cette initiative et à participer activement à cet événement structurant et visionnaire pour l’avenir du secteur agricole.