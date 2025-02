La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mercredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,29% à 16.293,20 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançaient, respectivement, de 0,34% à 1.318,96 pts et 0,15% à 1.141,33 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, gagnait 0,55% à 1.717,64 pts.

Aux valeurs individuelles, Maghreb Oxygène (+4,84% à 573,9 DH), Résidences Dar Saada (+2,43% à 115,95 DH), SNEP (+1,69% à 661 DH), Douja Prom Addoha (+1,56% à 45,7 DH) et CFG Bank (+1,5% à 243,6 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’opposé, Colorado (-2,99% à 58,11 DH), Réalisations Mécaniques (-2,84% à 441,1 DH), Med Paper (-2,42% à 21,76 MDH), Stroc Industrie (-0,2,05% à 43,1 DH) et CDM (-1,80% à 1.090 DH) accusaient les plus forts replis.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,23%.