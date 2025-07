La Bourse de Casablanca clôture ses échanges en baisse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse lundi, son indice principal, le MASI, perdant 0,47% à 19.313,45 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, ont reculé de 0,54% chacun à 1.585,8 pts et 1.327,17 pts, respectivement.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est replié de 0,76% à 1.834,92 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont lâché respectivement 0,57% à 18.562,3 pts et 0,75% à 16.567,41 pts.

S.L.