Cecile Dantan: « beaucoup de leçons à retenir du Sustainable Finance Forum » (VIDEO)

La BMCI, filiale du Groupe BNP Paribas, a organisé ce jour à Casablanca la deuxième édition de son Sustainable Finance Forum, un rendez-vous incontournable de la finance durable au Maroc.

En présence de figures de premier plan telles que M. Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, M. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et M. Chakib Alj, Président de la CGEM, l’événement a rassemblé des experts, des décideurs et des représentants du groupe BNP Paribas autour d’un objectif commun : accélérer la transition vers un développement durable.

Dans cette vidéo, Directrice Marketing et Expérience Client chez BMCI, Cecile Dantan revient sur les événements de la journée.