Washminute, l’entreprise primée par BCMI dévoile son concept (VIDEO)

Fondée en 2023, Washminute révolutionne le lavage automobile en proposant une solution accessible à tous, plus écologique et économisant un maximum d’eau.

Cette consécration s’est déroulée lors de la 2ᵉ édition du Sustainable Finance Forum à Casablanca, un événement phare organisé par la BMCI (Groupe BNP Paribas). En présence de personnalités de premier plan comme Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Chakib Alj, président de la CGEM, le forum a réuni des experts de la finance durable autour des solutions innovantes pour un avenir plus vert.

Le Greentech Roadshow, lancé durant l’été 2024, a récompensé les startups les plus prometteuses dans les domaines du bas-carbone, de l’économie bleue et de l’agritech. Cette victoire confirme l’engagement de Washminute en faveur d’une transition écologique concrète et accessible.