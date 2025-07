La 6ème édition du Moroccan Consumer Day se tient à Casablanca

Casablanca a accueilli ce 8 juillet 2025, la sixième édition du Moroccan Consumer Day; un évènement organisé par le magazine Consonews.

Cette édition s’est tenue sous le thème : « Commerce en ligne et des données personnelles : Quelle protection du consommateur connecté ? ». Elle a réuni des experts, représentants institutionnels, juristes, chefs d’entreprise et acteurs de la société civile autour d’un enjeu majeur de l’ère numérique : la protection des consommateurs dans le cadre du développement accéléré du commerce en ligne.

Cette 6ᵉ édition a permis de dresser un état des lieux des avancées mais aussi des défis à relever dans le domaine de la régulation du e-commerce et de la cybersécurité.

En ouverture, Nabil Taoufik, fondateur de l’événement, a rappelé l’ambition originelle du Moroccan Consumer Day sur l’importance de replacer le consommateur au centre du débat public dans un monde où les achats, les paiements et les comportements de consommation se digitalisent à grande

vitesse.

S’agissant du thème retenu cette année, Taoufik a précisé : « il s’était imposé de lui-même, tant les usages numériques ont bouleversé nos habitudes de consommation, tout en introduisant de nouveaux risques liés à la sécurité des données personnelles et à la cyberfraude ».

Deux grands moments ont rythmé la journée. Le premier panel a porté sur le cadre juridique et réglementaire qui encadre le commerce en ligne au Maroc.

Des représentants du Ministère de l’Industrie et du Commerce, des associationsde défense des droits des consommateurs ainsi que des juristes spécialisés ont exploré les textes de loi existants, tels que la loi 09-08 et le RGPD, en évoquant également la responsabilité des plateformes, les obligations des marchands, les dispositifs de lutte contre la cyberfraude, ainsi que le rôle essentiel de la voix des

consommateurs dans l’évolution de la législation.

Le deuxième panel a mis en lumière des expériences concrètes d’entreprises marocaines engagées dans la protection des données. Des dirigeants de Jumia Maroc, SWAM (filiale HPS), Chari.ma, LMPS, Share Conseil et Mchain ont partagé les technologies qu’ils déploient, comme le cryptage, la blockchain ou l’authentification forte, ainsi que leurs processus internes de conformité, d’audit

et de transparence. Ils ont aussi évoqué les défis spécifiques qu’ils rencontrent sur le terrain, les attentes des clients et consommateurs, et les innovations qu’ils développent pour renforcer la sécurité numérique.

Plusieurs données présentées durant la matinée ont permis de prendre la mesure des enjeux. On note ainsi et à titre d’exemple une augmentation annuelle moyenne de 30% des réclamations en ligne, dont plus de 60% concernent des acteurs du secteur informel. Par ailleurs, entre 60 et 80% des transactions ecommerce continuent de se faire par paiement en espèces à la livraison.

Le mobile représente 70% des canaux de transaction. Enfin, près de 45% de la population réside en zones rurales et périurbaines, ce qui soulève des problématiques spécifiques d’accessibilité, d’infrastructure et de protection numérique.

Les échanges ont également permis de rappeler que le Maroc s’est engagé dans la mise en place d’un cadre propice au développement d’un e-commerce sécurisé à travers plusieurs instances et départements dont le Ministère de l’Industrie et du Commerce, sous l’égide duquel cette édition a été placée et qui joue un rôle central dans cette dynamique.

En clôture, les participants se sont accordés sur la nécessité de renforcer la confiance des citoyens marocains dans l’économie numérique. Le consommateur connecté ne peut être un simple spectateur ; il doit devenir un acteur protégé, informé et responsabilisé. Le Moroccan Consumer Day s’impose,

une fois de plus, comme un catalyseur de cette ambition collective.