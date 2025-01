Sustainable Finance Forum: Décarbonation et gestion de l’eau au coeur des débats (VIDEO)

La décarbonation et la gestion durable de l’eau sont au cœur des priorités stratégiques du Maroc, pays confronté à des défis majeurs en matière de transition énergétique et de stress hydrique. Dans le cadre du Sustainable Finance Forum, organisé le 28 janvier 2025 par la BMCI, ces thématiques ont été abordées comme des leviers essentiels pour construire une économie résiliente et compétitive.

Malgré ses avancées en matière d’énergies renouvelables, le Maroc reste fortement dépendant des combustibles fossiles. En 2022, 94 % de l’énergie utilisée provenait d’importations, avec le pétrole et le charbon représentant respectivement 58 % et 32 % de ce mix. Les émissions de CO2, bien que modestes à l’échelle mondiale (0,2 %), révèlent une forte vulnérabilité énergétique.

Le développement des énergies renouvelables, qui atteignent actuellement 21,7 % de la production énergétique, représente une opportunité cruciale. Cependant, atteindre les objectifs climatiques à long terme nécessite des efforts supplémentaires, notamment pour encourager l’innovation et mobiliser des financements. Les entreprises marocaines doivent s’adapter à des exigences internationales croissantes, comme la taxe carbone, tout en garantissant leur compétitivité.

Un stress hydrique alarmant

En parallèle, le pays fait face à un stress hydrique critique, aggravé par le changement climatique. Entre 2010 et 2024, les réserves d’eau des bassins ont chuté de 82 %, tandis que le taux de remplissage moyen des barrages atteignait seulement 23 % en juillet 2024. Selon les projections, les ressources en eau pourraient diminuer de 30 % d’ici 2050.

Pour répondre à cette urgence, des solutions innovantes sont nécessaires. La gestion durable de l’eau repose sur des infrastructures adaptées et le traitement systématique des eaux usées, encore insuffisant. Le rôle des institutions financières, telles que la BMCI, est essentiel pour financer ces initiatives et accompagner les acteurs économiques dans leurs projets de conservation des ressources.

Un partenariat public-privé pour une économie durable

Les discussions du forum ont mis en évidence le besoin d’une approche collaborative. Les banques jouent un rôle pivot en mobilisant des capitaux pour des projets à impact positif, tandis que les entreprises et les représentants publics doivent unir leurs forces pour relever ces défis. En s’engageant dans la transition écologique et la gestion durable de l’eau, le Maroc peut à la fois réduire sa dépendance énergétique et préserver ses ressources naturelles, tout en renforçant sa position sur les marchés internationaux. Et en matière d’approche innovante, le ministre de l’Eau et de l’Equipement, Nizar Baraka, a lancé un appel au secteur de la finance en vue de l’émission d’obligations bleues et vertes pour accompagner le développement durable du Royaume.

Yann Ngomo