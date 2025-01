L’ONCF tient son Conseil d’Administration

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a tenu son Conseil d’Administration, sous la présidence de Monsieur Abdessamad Kayouh, Ministre du Transport et de la Logistique. Les travaux de cette session ont été consacrés à l’examen des résultats probables de l’exercice 2024 et l’approbation des budgets 2025.

Dans son mot d’ouverture, le ministre a tenu à rappeler, le développement qu’a connu le

secteur ferroviaire national sous l’impulsion du roi Mohammed VI durant ces deux dernières décennies par la réalisation de projets structurants qui ont permis de repositionner le rail marocain, comme principal vecteur d’une mobilité durable, bas carbone avec des impacts socio-économiques indéniables pour la collectivité.

Pour sa part, Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l’ONCF a commencé son intervention en rappelant que l’année 2024 a été marquée par la signature sous la Présidence du roi Mohammed VI à l’occasion de la visite d’Etat du Président de la République Française, d’importants accords entre le Maroc et la France, dont celui de l’acquisition de 18 nouveaux trains à grande vitesse, dans la perspective de l’extension de la ligne à Grande Vitesse de Kénitra à Marrakech.

Par la suite, le directeur Général de l’ONCF a présenté un panorama de l’année écoulée avant de détailler les budgets de l’année 2025 et les hypothèses ayant servi à leur élaboration.

L’année 2024 confirme la consolidation des bonnes performances économiques et commerciales

enregistrées par l’Office et marque une étape importante dans la concrétisation du nouveau cycle de

développement de l’Office. Ainsi, l’année 2024 s’est achevée sur une croissance exceptionnelle. Avec

des records cumulés à plus d’un titre : le cap atteint de 55 Millions de voyageurs qui ont choisi le train

pour leurs déplacements, soit + 4% par rapport à l’année dernière. Une confirmation de l’attractivité d’Al boraq et la croissance de l’activité Grande Vitesse, en ligne avec les prévisions, ayant enregistré

plus de 5,5 Millions de passagers transportés, soit + 5% par rapport à 2023.

Quant à l’activité marchandises, elle s’est démarquée durant l’année 2024, par une performance

exceptionnelle, malgré la conjoncture internationale marquée par les perturbations économiques et

une volatilité des prix des matières premières, avec 20 Millions de tonnes de marchandises

transportées, soit une évolution de 17% par rapport à 2023.

Le chiffre d’affaires global probable 2024 de l’Office dépassera les 4,7 Milliards de Dirhams, grâce à

l’évolution continue de l’activité Voyageurs et à la bonne reprise de l’activité Phosphates soit une

évolution de + de 9% par rapport à 2023.

Par ailleurs, l’ONCF poursuit ses efforts pour la maitrise des charges d’exploitation, et ce, en dépit d’un

contexte marqué par une inflation continue des prix de matières et d’énergie. Ainsi, l’Office devrait

dégager un EBITDA probable pour 2024 de 1,8 Milliard de DH en hausse de 9% par rapport à l’année

2023, soit plus que le double du niveau enregistré en 2019 (1ère année de mise en service des projets

du denier cycle de développement), reflétant l’excellente performance de l’ONCF.

S’agissant des budgets 2025, le Directeur Général de l’ONCF a précisé qu’ils ont été élaborés sur la

base des orientations de la circulaire du gouvernement relative au projet de la loi de finances 2025,

qui visent le soutien de la croissance économique du pays et le développement des investissements

tout en tenant compte du contexte d’organisation par notre pays de la Coupe d’Afrique des Nations

de football 2025 et la préparation de l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030.

Ils sont en phase également avec l’esprit de la maîtrise des dépenses face aux fluctuations liées aux prix des matières premières et à l’inflation. Ils s’inscrivent également dans la continuité de la performance exceptionnelle enregistrée ces dernières années par les activités voyageurs et marchandises, tout en poursuivant la maîtrise des dépenses face aux fluctuations et incertitudes liées aux prix des matières premières et à l’inflation.

Ainsi, les budgets 2025, prévoient une croissance continue de l’activité voyageurs avec objectif

d’atteindre 57 Millions de voyageurs, soit une hausse de 4% par rapport aux prévisions de clôture de

2024 et une augmentation de l’activité marchandises pour atteindre 21 millions de tonnes.

Par la suite, il a été précisé que les prévisions 2025, tablent sur un accroissement du transport des

voyageurs et des marchandises avec la réalisation d’un chiffre d’affaires historique qui dépasserait les

5 Milliards de DH, enregistrant une hausse de 6% par rapport à 2024 et un EBITDA prévisionnel de

1,9 GDH, en amélioration de 6% par rapport aux prévisions de clôture de 2024.

Au chapitre des investissements, le point a été mis sur le lancement effectif du nouveau cycle de

développement de l’Office, axé sur des projets structurants à l’horizon 2030 : extension de la ligne à

grande vitesse jusqu’à Marrakech, déploiement d’un nouveau service de proximité type RER dans les

principales régions du Maroc, acquisitions de nouveaux trains, construction de nouvelles gares …Ces

projets structurants permettront de renforcer le positionnement du rail comme épine dorsale de la

mobilité durable au Royaume, notamment dans la perspective de la future coupe du monde 2030 qui

sera organisée par notre pays.

A la fin de la séance, les membres du Conseil d’Administration ont félicité l’ensemble des

collaborateurs de l’Office pour les efforts louables déployés pour l’atteinte des objectifs et la

contribution effective à l’anticipation de la mobilité durable.

A l’issue de cette réunion, les membres du Conseil d’Administration ont adressé un message de fidélité et de loyauté au roi Mohammed VI.