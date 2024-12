Moncef Belkhayat: « BLS CASA HUB est déjà pleinement opérationnelle »

Buildings and Logistic Services (BLS), leader marocain de la logistique intégrée, a annoncé l’inauguration de sa toute nouvelle plateforme logistique, BLS CASA HUB, située au sud-est de Casablanca, dans la province de Médiouna, à Sidi Hajjaj.

Selon Moncef Belkhayat, Président-directeur général de H&S Invest Holding, société mère de BLS, «cette plateforme représente un investissement de 300 millions de dirhams et a été achevée en un temps record de 11 mois et demi. Elle a permis la création de 150 emplois directs et 300 emplois indirects. La plateforme est déjà pleinement opérationnelle, affichant un taux d’occupation de 100% grâce à des clients prestigieux tels que LG, qui a réservé 20.000 m², Lesieur avec 12.000 m², et Transmet avec 10.000 m². »

Il ajoute que « nous avons remporté l’appel d’offres de Procter & Gamble pour 11.000 positions palettes. Ces résultats illustrent l’essor et le développement continu du secteur logistique. Nous prévoyons également un ambitieux plan de développement en cohérence avec la politique nationale de la logistique annoncée par le ministre, en présence du directeur général de l’AMDL ».

« Ce plan vise à ouvrir de nouvelles plateformes et zones logistiques à Casablanca, Agadir, Tanger, Fès, ainsi que dans le sud du Maroc.»