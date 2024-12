Abdessamad Kayouh, ministre de la Logistique, inaugure la plus grande plate-forme nationale chez BLS, présidée par Moncef Belkhayat (VIDEO)

Abdessamad Kayouh, ministre de la Logistique et du Transport, a inauguré ce mercredi la plus grande plate-forme logistique nationale chez Buildings and Logistic Services (BLS), présidée par Moncef Belkhayat.

Cet investissement stratégique de 300 millions de dirhams reflète l’ambition de BLS d’accompagner la croissance des besoins en solutions logistiques modernes et durables, tout en renforçant sa position de leader au Maroc.

Établie sur un terrain de 51 500 m², avec 37 000 m² de bâtiments ultramodernes, BLS CASA HUB est équipée de 55 quais et dispose d’une capacité de stockage impressionnante de 59 000 palettes. L’édifice a une hauteur de 17,5 m, une charpente en béton avec des portées de 30 m et une aire de manœuvre généreuse de 45 m de large. La plateforme a été conçue pour répondre aux normes les plus strictes en matière de sécurité, garantissant une gestion optimale des marchandises. Elle intègre également des technologies innovantes et des solutions énergétiques renouvelables, alignées avec les exigences croissantes de durabilité.

À noter que ce projet a été conçu par l’architecte Ali Larhissi et réalisé en Build & Suit par l’entreprise Gidna, dirigée par Zaid Lahbabi, en TCE, sur une période de 11 mois.

Dès son démarrage, la plateforme permettra de créer 150 emplois directs et 300 emplois indirects à terme, contribuant ainsi à renforcer le tissu socio-économique local tout en soutenant la croissance nationale dans le secteur de la logistique.

« Cette plateforme symbolise notre vision d’une logistique moderne, durable et compétitive. Nous prévoyons d’accélérer notre développement avec de nouveaux projets stratégiques, et d’intégrer davantage de technologies avancées, comme l’automatisation et l’intelligence artificielle. BLS ambitionne de devenir le partenaire logistique privilégié pour les entreprises locales et internationales », a déclaré Anass Moutaoukil, Directeur Général de BLS.

D’ailleurs, BLS CASA HUB est entièrement commercialisée avec des clients de renom qui y ont sous-traité leur logistique en 3PL, notamment LG (20 000 mètres), Lesieur (11 000 positions palettes) et enfin Transmed (10 000 positions palettes). À noter aussi que BLS a gagné l’appel d’offre 3PL de P&G, lui permettant de gérer 11 000 positions palettes supplémentaires.